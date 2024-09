Jon Bon Jovi salva mulher que tentava pular de ponte

Momento em que Jon Bon Jovi salva mulher que tentava pular de uma ponte nos EUA. | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Ao final desta matéria, veja como pedir ajuda!

Ansiedade e depressão são transtornos mentais comuns que afetam milhões de pessoas no mundo todo, podendo ocorrer de forma conjunta e piorando o quadro e a qualidade de vida. O tratamento inclui terapias psicológicas, medicação e mudanças na rotina.

A atitude de Jon Bon Jovi viralizou essa semana após ele ser flagrado ajudando e convencendo uma mulher a sair do parapeito de uma ponte.

O cantor americano estava filmando um videoclipe na ponte pedonal John Seigenthaler, quando ele e outros membros da banda avistaram a mulher e conseguiram convencê-la a voltar para um lugar seguro, evitando que caísse no rio Cumberland.

O Departamento de Polícia de Nashville divulgou imagens de CCTV do incidente e elogiou os esforços do músico de 62 anos. “Precisamos que todos contribuam para a segurança uns dos outros”, afirmou o chefe John Drake.

Enquanto outras pessoas passavam, Jon Bon Jovi e outro de sua equipe se aproximaram da mulher e iniciaram uma conversa. O cantor inclinou-se sobre o corrimão, dialogando com ela, enquanto o outro segurava seu braço.

Após alguns minutos, a dupla conseguiu convencê-la a retornar para um local seguro, onde ela abraçou Bon Jovi. O vídeo, compartilhado inicialmente pelo Departamento de Polícia de Metro Nashville no YouTube, foi removido, mas as filmagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

PEÇA AJUDA!

Para as pessoas que estão em crise, o Centro de Valorização da Vida (CVV) disponibiliza a ajuda de especialistas durante 24 horas, através do telefone 188. Outra opção é o site Mapa da Saúde Mental, que permite consultar locais que oferecem o atendimento gratuito, voluntário ou com preços acessíveis no país.

Fonte: Metrópoles

