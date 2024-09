Queimadas mais do que dobram em 2024, segundo MapBiomas

O bioma mais afetado no mês de agosto foi o Cerrado, com 2,4 milhões de hectares. | (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Segundo o MapBiomas, as queimadas atingiram 5,65 milhões de hectares só em agosto de 2024, mais que o dobro do ano passado. Entenda!

As queimadas causam a destruição dos biomas, da fauna e da flora. Como consequência, muitas vidas animais e vegetais são perdidas, deixando rastros de destruição, prejudicando o ecossistema do planeta e causando aumento considerável da temperatura do planeta.

Segundo dados do Monitor do Fogo, do MapBiomas, divulgados nesta quinta-feira (12), de janeiro a agosto de 2024, a área afetada pelo fogo no Brasil chegou a 11,39 milhões de hectares. Os números indicam mais que o dobro se comparada ao mesmo período no ano de 2023, quando a área queimada foi de 5,25 milhões de hectares.

Dos hectares atingidos pelas chamas nos oito primeiros meses do ano, 5,65 milhões foram em agosto, o equivalente a 49% do total deste ano.

Pesquisa

A pesquisa indica que nesse período, as chamas se espalharam em áreas de vegetação nativa, representando 70% do que foi queimado. Além disso, o levantamento traz dados de outras vegetações afetadas pelo fogo:

Áreas campestres: 24,7%;

Formações savânicas: 17,9%;

Formações florestais: 16,4%;

Campos alagados: 9,5%;

Pastagens: 21,1%.

O levantamento revela ainda que nos oito primeiros meses do ano, os estados do Mato Grosso, Roraima e Pará foram os estados mais afetados. Juntos, eles alcançaram mais da metade da área área alcançada pelo fogo, somando 52%. Os três estados ainda integram o bioma amazônico, o mais atingido até agosto deste ano. A área que já foi consumida pelo fogo representa 5,4 milhões de hectares da Amazônia apenas nesses oito meses.

O bioma mais afetado no mês de agosto foi o Cerrado, com 2,4 milhões de hectares, seguido da Amazônia (2 milhões), Pantanal (647 mil) e Mata Atlântica (500 mil).

Em agosto, o estado mais afetado foi do Mato Grosso, com 1,7 milhões de hectares. Depois vem Pará(919 mil), Mato Grosso do Sul (628 mil), Tocantins (566 mil) e Amazonas (383 mil).

