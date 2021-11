Jovem chama amigo para ‘ir ali’ e os dois praticam assalto a loja de cosméticos, em Placas

Dupla foi presa em flagrante por assalto cometido em Placas, no PA — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Dupla foi presa pelas Polícias Civil e Militar horas depois do crime. Rivaldo Mattos e Edinaldo Franco fugiram da loja levando R$ 400. O dinheiro não foi recuperado.

Dois jovens foram presos no município de Placas, no oeste do Pará, suspeitos de praticar um assalto a uma loja de cosméticos na área central da cidade no sábado (6). Após a abordagem criminosa, os dois fugiram levando R$ 400.

A ação dos criminosos foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver que a dupla chega em frente a loja em uma motocicleta, sem capacetes ou qualquer outro acessório que impeça a identificação deles, em seguida um deles desce da moto e vai em direção ao estabelecimento. Depois, ele pede que a funcionária abra a porta, entra na loja e anuncia o assalto.

Assaltante chegou à loja como cliente e pediu que a funcionária abrisse a porta — Foto: Câmeras de segurança/Reprodução

O assaltante ameaça a vítima, se dirige até o caixa do estabelecimento, e pede que a mulher entregue o dinheiro do caixa. Enquanto isso, o comparsa fica do lado de fora.

Um dos assaltantes, Rivaldo Rodrigues Mattos, foi identificado horas depois. A polícia foi até a casa do suspeito, que estava dormindo. O jovem foi preso em flagrante. Já na delegacia, Rivaldo confessou ter cometido o crime e disse ainda que Edinaldo Franco dos Santos passou em sua casa e o chamou para “ir ali”, e que durante o percurso, o “amigo” disse que iriam roubar.

Amigos em frente a loja onde cometeram assalto, em Placas — Foto: Câmeras de segurança/Reprodução

O segundo assaltante foi preso já à noite, quando a moto que eles dois usaram para chegar até a loja foi vista nas proximidades de uma bar. Edinaldo ainda tentou fugir entrando em uma área de mata, mas logo foi encontrado pelos policiais.

A dupla foi conduzida à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O dinheiro roubado da loja não foi recuperado e nem uma arma branca ou de fogo foram encontradas com os suspeitos.

Por Tracy Costa, g1 Santarém e região — PA

