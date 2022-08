Jovem de 13 anos pega carro do pai, causa acidente e cinco ficam feridos

(Foto:© Divulgação/CBMG) – Um jovem de 13 anos pegou o carro dos pais escondido e causou um acidente na rodovia MG-223, na altura do Município de Tupaciguara, na manhã desta segunda-feira (8/8).

Cinco pessoas, incluindo o rapaz e uma criança de 6 anos, ficaram feridas na batida. A rodovia ficou fechada para o socorro das vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do KM 51 da rodovia, entre Tupaciguara e Araguari, no Triângulo Mineiro. O jovem perdeu o controle do carro, rodou na pista e outro veículo bateu nele.

O jovem estava sozinho, mas no outro carro estavam quatro pessoas. Todas as vítimas tiverem ferimentos leves, fato considerado como sorte, segundo os militares. As cinco pessoas foram levadas para a Policlínica em Tupaciguara.

Quatro equipes dos bombeiros, enviadas das duas cidades, atenderam à ocorrência com o acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária. A pista foi paralisada no fim da manhã, mas já foi liberada.

Os pais do jovem não sabiam que ele estava na direção e ainda não se sabe para onde ele iria e com qual intuito. (Com informações do msn.com).

Jornal Folha do Progresso em 09/08/2022/

