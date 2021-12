Polícia Federal faz na próxima semana em Mato Grosso leilão online de veículos e sucatas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quem quiser fazer lances deve se cadastrar no site do leiloeiro. A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados ocorrerá nos dias 5 e 6 deste mês, das 10h às 18hm na avenida Historiador Rubens de Mendonça, no bairro Baú.

A superintendência regional da Polícia Federal fará leilão de veículos e sucatas, de forma online, através de site do leiloeiro público, no dia 7 de dezembro, às 13h horas. São ofertados 38 veículos conservados que voltam à circulação.

