Pescador desaparece após naufrágio de bajara na orla de Santarém

(Foto:Reprodução) – Por volta de 20h50 de segunda-feira (8), dois homens que estavam pescando em uma bajara, teriam ido a pique, próximo ao Porto da Balsa Marques Pinto.

Um popular que estava pescando de mergulho no local, ouviu a gritaria conseguiu salvar uma das vítimas. A outra, Edjerferson, de 46 anos, está desaparecida.

Conforme o relato da vítima socorrida, identificada como Raimundo, primo do desaparecido, disse que estavam na bajara, e a mesma começou a apresentar falhas no motor, vindo a desligar, momento em que eles foram arrastados de encontro à balsa, devido à forte correnteza e seu primo estava no porão, dormindo.

Ele ainda tentou acordá-lo, porém não conseguiu, não deu tempo, e a correnteza arrastou a embarcação, momento em que perdeu contato com o primo. Ele tentou apenas se manter flutuando, já que a correnteza era muito forte e queria levá-lo para debaixo da balsa, quando foi salvo. Raimundo não precisou de atendimento hospitalar. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 09/08/2022/

