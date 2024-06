Jovem é assassinado e tem corpo concretado em área de mata no Benedito Bentes, em Maceió

Ronael Lopes da Silva, de 21 anos, estava desaparecido | Foto: Reprodução

Corpo de Ronael Lopes da Silva, de 20 anos, foi encontrado por um tio. Jovem era usuário de drogas e estava desaparecido desde domingo.

Um jovem de 20 anos foi assassinado e teve o corpo parcialmente concretado em uma mata de difícil acesso no Conjunto José Aprígio Vilela, no bairro do Benedito Bentes, localizado na parte alta de Maceió. A vítima foi identificada como Ronael Lopes da Silva. Segundo a polícia, ninguém foi preso.

De acordo com o delegado Denisson Albuquerque, o jovem estava desaparecido desde domingo (2) e estava sendo procurado por familiares. “Ele foi localizado por um tio, em uma cova rasa. A princípio, o familiar achou que se tratava até de um animal, mas identificou o sobrinho por uma tatuagem”, disse.

A esposa de Ronael Silva e alguns familiares já foram intimados e serão ouvidos.

O delegado informou ainda que a polícia foi acionada na noite de terça-feira (4), quando o corpo foi encontrado, mas por estar chovendo muito os militares não conseguiram chegar até o local. “Um levantamento já foi realizado e os familiares informaram que ele era usuário de drogas. A investigação realizar um levantamento para saber se ele tinha envolvimento com tráfico ou s estava devendo drogas”.

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Sóstenes Costa, relatou que o trabalho de retirada é muito difícil. “Estamos levando maca de ribanceira, pás, talhadeiras, para quebrar o concreto e retirar o corpo da melhor forma o possível. O corpo está parcialmente coberto e é um trabalho muito difícil. A gente não sabe se vai conseguir retirar todo o concreto antes de trazer para cá e talvez tenhamos que chamar mais homens para realizar o trabalho”.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/09:05:53

