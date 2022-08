Jovem é executado com golpes de facão, no nordeste do Pará

Testemunhas contaram que Ricardinho estava na ilha para aproveitar o aniversário, acompanhado da mãe e do irmão. A vítima foi encontrada ainda com vida e socorrido até uma UBS, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. (Foto:Reprodução/Redes sociais)

A vítima teria se envolvido com uma mulher casada, o que possivelmente motivou o crime

Um homem identificado apenas como “Ricardinho” foi executado, por volta das 22h, da última terça-feira (16), com golpes de facão na praia da Princesa, na Ilha de Algodoal, no município de Maracanã, no nordeste do Pará. Na manhã desta quarta-feira (17), o acusado foi capturado e preso pela polícia. (Com informações são do Blog Ícaro Gomes).

Testemunhas contaram que Ricardinho estava na ilha para aproveitar o aniversário, acompanhado da mãe e do irmão. Ele estaria envolvido com uma mulher casada. Antes do crime, o assassino teria flagrado os dois na praia da Princesa, iniciando a confusão que acabou em morte. Pessoas que presenciaram o homicídio disseram que a vítima foi encontrada ainda com vida e socorrido até uma Unidade Básica de Saúde (UBS), porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações de testemunhas, Marquinhos foi surpreendido, ao sair de sua residência, por vários disparos de arma de fogo que seria de uma pistola calibre 40

De acordo com a Polícia Civil, a travessia para a Ilha de Algodoal durante o horário de comunicação do fato foi inviabilizada em virtude da falta de embarcação apropriada e em decorrência da maré, por conta disso, a equipe de policiais civis de Maracanã se deslocou somente nesta quarta para a realização das diligências necessárias e incursões de captura do suspeito, bem como para a obtenção de informações mais detalhadas a respeito do fato.

O homicida foi preso em uma ação realizada pelas polícias Civil e Militar, o suspeito foi capturado enquanto tentava se esconder no interior de uma caixa d’água. Ele foi conduzido para depoimento e providências de praxe na delegacia da região.

PM confirmou que ele foi alvejado na travessa 14 de Março, no bairro Dom João VI, por homens, que estavam em um Volkswagen Voyage, de cor prata

Polícia Civil, por meio da 3ª Superintendência Regional do Guamá (Risp), informou que o acusado teria se desentendido com a vítima em virtude de questões conjugais, o que possivelmente motivou o crime, no qual supostamente foi cometido mediante a utilização de instrumento perfurocortante. A PC de Maracanã recebeu teve conhecimento do fato, por meio de uma guarnição do 42⁰ Posto Policial Destacado (PPD) da Polícia Militar.

Jornal Folha do Progresso em 17/08/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...