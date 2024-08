Polícias Rodoviária e Militar prendem homem transportando em mala 15 tabletes de maconha em Santarém

Os 15 tabletes de maconha foram apreendidos e levados a 16ª Seccional Urbana de Polícia. — Foto: Divulgação

O suspeito, identificado como José Saturnino confessou ser o dono da droga, mas se recusou a fornecer detalhes sobre a origem do produto que seria entregue em Belém.

Em Santarém, oeste do Pará, um homem identificado como José Saturnino da Silva Filho foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar transportando 15 tabletes de maconha em uma mala. A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (13), na BR-163. De acordo com a polícia, foi possível chegar ao suspeito após uma denúncia que informava sobre a presença de um passageiro na rodoviária, transportando uma quantidade significativa de drogas.

De acordo com relatos da Polícia Militar, as informações fornecidas indicavam que o suspeito estava trajando uma camisa azul claro e bermuda. A denúncia foi compartilhada pela PM com a PRF de Santarém.

Durante a abordagem, José Saturnino foi localizado na poltrona de número 12 de um ônibus, conforme a descrição repassada pelos informantes. Ao ser questionado sobre suas bagagens, o suspeito inicialmente negou possuir qualquer mala. No entanto, a equipe policial, após verificar o bilhete de embarque, constatou que havia uma bagagem registrada em seu nome.

A mala foi encontrada no compartimento de cargas do ônibus e, antes mesmo de ser aberta, os agentes já sentiram um forte odor característico de maconha. Ao inspecionar o conteúdo, foram encontrados 15 tabletes de substância esverdeada, que posteriormente foi confirmada como sendo maconha.

José Saturnino confessou que a droga pertencia a ele, mas se recusou a fornecer detalhes sobre a origem dos entorpecentes ou o destinatário em Belém. O suspeito foi conduzido à Seccional de Polícia para os procedimentos necessários.

As investigações continuarão na tentativa de identificar outros possíveis envolvidos e desmantelar redes criminosas que atuam na região.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/08:22:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...