Justiça do Rio de Janeiro nega pedido de habeas corpus de goleiro Bruno, ex-Flamengo

Jogador, condenado pela morte da ex-namorada, Eliza Samudio, tem pedido de prisão decretada pelo não pagamento de pensão alimentícia

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido de habeas corpus do goleiro Bruno, condenado pela morte da ex-namorada Eliza Samudio. A solicitação do atleta era contra o pedido de prisão expedido pelo TJ-RJ por não pagamento de pensão alimentícia para o filho dele com a Eliza.

Bruno alega que que tentou uma proposta de acordo no processo e que a prisão é “desnecessária”. Os advogados pediam a suspensão do mandado de prisão até que fossem depositados R$ 30 mil na conta de Sônia de Fátima, mãe de Eliza, ou até que ela se manifestasse no judiciário em relação à proposta.

De acordo com os dados disponíveis no processo, o valor atual da dívida é de R$ 90.748,71. Para obter a quantia, Bruno também lançou duas rifas de camisas do Flamengo. Cada sorteio tem 1.000 números e cada um custa entre R$ 30 e R$ 50. O atleta disse que também tenta negociar uma loja de açaí que possui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. (Com informações de Caio Maia).

