Jovem é morta pelo ex após publicar vídeo dançando nas redes sociais

(Foto:Reprodução) – O homem já respondia um processo por homicídio e teria ficado com ciúmes da ex-namorada dançando

As danças nas redes sociais se tornaram um viral e fazem parte da rotina da nova geração. Por ser uma moda, a garçonete Fernanda Barbosa da Silva, de 26 anos, não imaginava que perderia a vida por conta do ciúmes de um ex-namorado, ao ver reproduzindo os famosos passos na internet.

Fernanda foi vítima de um feminicídio em Barra de Guabiraba, no Pernambuco, neste fim de semana. A jovem foi morta pelo ex-namorado após publicar vídeo em que aparece dançando com colega de trabalho.

O crime foi motivado por ciúmes. “Nino”, como era conhecido, e a vítima, estavam separados há pouco mais de um mês, porque ela havia descoberto uma descobriu por parte dele. Os dois viveram juntos por cerca de cinco meses.

Nino teria tirado a vida da jovem com uma arma de grosso calibre, no bar onde trabalhava. Fernanda foi atingida por um tiro no ombro e outro no abdômen.

De acordo com informações, o assassino da jovem está foragido do Presídio de Canhotinho, onde cumpria pena por homicídio.

Por:macajubaacontece.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...