Jovem é morto a facadas por mulher, em Itaituba (PA)

Um jovem, identificado como Leonardo Feitosa de Oliveira, de 24 anos, foi morto a golpes de faca em um bar em Itaituba, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de domingo, 4.

Segundo informações, a vítima estava no bar quando se envolveu em uma discussão com uma mulher e acabou sendo atingido por cinco facadas, quatro delas na região do ombro e uma na região abdominal. De acordo com informações, uma outra pessoa também teria ficado ferida durante a briga, e encontra-se internada no Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Leonardo de Oliveira ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o HRT, mas morreu durante um procedimento cirúrgico, devido à gravidade dos ferimentos. O corpo foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame de perícia.

A autora do crime fugiu do local e ainda não foi identificada. A Polícia Civil investiga o caso. (Com informações Portal Debate de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022

