Adolescente do Mato Grosso morre afogado em praia do Pará

Um adolescente de 14 anos de idade foi vítima de afogamento em uma praia do Pará no último domingo (4). A fatalidade aconteceu na praia do Pindobal, no município de Belterra, no oeste do Estado.

O jovem foi identificado como Pedro Samuel Peniche dos Santos, natural de Lucas Rio Verde, Mato Grosso.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros participaram da ação para tentar socorrer a vítima. De acordo com informações da polícia, logo após o socorro foi constatado o óbito.

A reportagem entrou em contato com as autoridades para apurar mais detalhes sobre a causa do afogamento e aguarda retorno.

Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022

