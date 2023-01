Jovem é morto com pauladas e facadas na cabeça em Marabá

(Foto: Reprodução) – Na noite de domingo (22), o jovem, identificado como Leonardo Cardoso da Silva, de 28 anos, foi encontrado morto, em via pública, por volta de 21h30, na Rua Gaivota, Bairro são Félix I, na cidade de Marabá, sudeste do Estado do Pará.

O corpo de Leonardo Silva apresentava sinais de pancadas e golpes de faca na região da cabeça. Ao lado do cadáver, os assassinos deixaram um tijolo que foi utilizado para esmagar a cabeça do rapaz. A Polícia Militar foi acionada para preservar o local de crime e chamar a polícia científica para realizar as primeiras informações sobre a execução do cruel homicídio.

No local do assassinato, prevaleceu a conhecida lei do silêncio: “Ninguém sabe, ninguém viu”. De acordo com a PM, a vítima era usuária de drogas. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de perícia médica. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para tentar desvendar a morte de Leonardo Silva. (Com informações do Portal Debate).

Jornal Folha do Progresso em 23/01/2023/17:15:14

