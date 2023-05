Jovem é preso em Itaituba acusado de envolvimento em assalto milionário na região garimpeira

Foto: Polícia Militar

Jovem é proprietário de uma loja de roupas na cidade e foi preso enquanto treinava em uma academia após a justiça expedir mandado de prisão; Assalto, que resultou no roubo de 16 kg de ouro, ocorreu na última sexta-feira (12) na BR 163 e teve como vítima um bombeiro militar.

Na noite desta terça-feira (16), a Polícia Civil de Itaituba cumpriu mandado de prisão contra um jovem, identificado como Pablo Henrique, acusado de participação em um assalto milionário na região garimpeira de Itaituba. Prisão ocorreu enquanto o acusado treinava em uma academia da cidade, localizada na Rodovia Transamazônica.

Segundo a polícia, o jovem participou efetivamente do roubo de 16 kg de ouro ocorrido na última sexta-feira, dia 12, na rodovia BR 163, próximo a comunidade Arurí, entre o distrito de Moraes Almeida e Caracol. A polícia informou que Pablo confessou participação no crime.

A vítima foi um bombeiro militar de nome não revelado, que teve sua arma (uma pistola .40) levada pelos bandidos. Ele também foi amarrado, vendado e amordaçado, em seguida deixado em um ramal.

indo o veículo alugado que foi utilizado para cometer o crime, um Wolksvagen Voyage de cor prata, e já havia sido detido após ser monitorado. Ele também teria fornecido seu veículo particular, um Fiat Mobi, para dar fulga aos demais envolvidos, que viajaram para o município de Santarém e estão sendo procurados.

A polícia segue investigando e buscando localizar os demais integrantes da quadrilha. O ouro roubado também ainda não foi localizado.

Segundo informações, Pablo é proprietário de uma loja de roupas femininas localizada no bairro Bom Remédio.

Fonte: Portal Giro Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2023/16:56:22

