Mulher mata marido a facadas após briga de casal no Pará

Karina foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio | Foto:Reprodução/ WhatsApp

A mulher foi presa em flagrante enquanto tentava visitar o marido no hospital

Enquanto a pena para o homicídio simples é a reclusão de 6 a 20 anos, a pena para o homicídio qualificado varia entre 12 e 30 anos. A qualificação do crime é posta quando é praticada em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade.

Um desentendimento entre um casal terminou em tragédia na madrugada deste domingo (11), no município de Igarapé-Açu, região do nordeste paraense. Um homem teria sido assassinado pela própria esposa na frente de várias pessoas em um bar onde consumiam bebida alcoólica.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta de 1h, quando o casal identificados como, Raimundo e Karina estava em um bar, localizado na Travessa Montenegro, área do bairro São Cristóvão, em Igarapé-Açu, quando houve um discussão entre os dois e Karina se armou com uma faca e esfaqueou fatalmente Raimundo.

O homem foi socorrido por populares que estavam no local, mas ele morreu logo após dar entrada em uma Unidade de Saúde de Igarapé-Açu. A acusada foi presa ao tentar visitar o marido no hospital. No local, ela chegou a ser informada que a vítima havia morrido e entrou em desespero.

Após receber voz de prisão, Karina foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio contra o próprio companheiro. A motivação da briga do casal que resultou em morte da vítima ainda está sendo apurada pela polícia. (Com informações correspondente Tiago Silva Google News)

Jornal Folha do Progresso em 13/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...