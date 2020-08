Jovem morre carbonizado após colidir com caminhão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Victor Furtado, com informações do Correio de Carajás

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. O motorista do caminhão não foi encontrado, mas deverá ser localizado para prestar depoimentos sobre a situação do caminhão e até sobre a carga de madeira.

Márcio saiu da área de Tuerê. Ele morava com a família lá. Estava indo, por volta de 6h, para a sede de Novo Repartimento. Apesar da carga de madeira, o incêndio da moto não afetou as toras e nem causou uma tragédia ainda maior. Quando moradores chegaram, já não havia mais chance de socorro. Só restava apagar o fogo.

Um motociclista identificado apenas como Márcio Henrique, morreu nesta quarta-feira, após colidir com um caminhão, em Novo Repartimento, região central do Pará.

