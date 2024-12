Suspeito de matar homem a facadas durante festa em Cametá é preso em Mocajuba

Foto: Reprodução | A Polícia Civil continua realizando as investigações, a fim de encontrar o segundo suspeito envolvido na prática ilegal e efetuar a prisão dele.

A Polícia Civil, por meio das equipes das Delegacias de Cametá e Mocajuba, prendeu em flagrante um homem por homicídio, no último domingo (22).

A equipe policial foi acionada, após informações sobre um crime de homicídio qualificado contra um homem identificado como Maycon das Graças dos Santos Barbosa, que ocorreu no dia 20 de Dezembro deste ano, no perímetro do Rio Furtado, situado no município de Cametá.

De acordo com as investigações, o suspeito por ter sido o autor da ação criminosa, confessou que no dia do fato, ele e a vítima haviam ingerido bebidas alcoólicas e que posteriormente, havia ocorrido uma discussão entre a vítima e um outro homem na festa.

O suspeito e outro indivíduo que estavam na ocasião, se deslocaram até a localização de Maycon, para questionar sobre a discussão que havia ocorrido e efetuaram golpes por meio de uma faca, causando a morte da vítima.

Posteriormente, os policiais civis receberam uma denúncia anônima sobre o fato, e foi dado início ás investigações, que resultaram na localização do corpo da vítima, bem como o endereço dos suspeitos. Um dos investigados foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis e o outro permanece foragido.

A Polícia Civil continua realizando as investigações, a fim de encontrar o segundo suspeito envolvido na prática ilegal e efetuar a prisão dele. Qualquer informação que possa cooperar com a Polícia pode ser encaminhada por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e pode ser feita de forma anônima. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181.

