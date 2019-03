Jovem que agrediu professora em SC não foi morto a tiros

Blog especializado em inventar notícias falsas para o WhatsApp publicou que adolescente foi executado com oito tiros

Assim como a maioria das notícias de grande repercussão, o caso da agressão de um aluno de 15 anos a uma professora dentro de uma escola municipal no interior de Santa Catarina, na última segunda-feira, é tema para boatos espalhados no WhatsApp e em redes sociais.

Circula nos últimos dois dias a notícia falsa de que o adolescente que agrediu a professora Márcia de Lourdes Friggi teria sido executado com oito tiros, em um possível “crime de vingança”. A lorota foi publicada originalmente no blog Whats Diário, que reúne um acervo de notícias falsas, e replicada em outros sites, como A voz das cidades e Reclame Boca.

Veja abaixo o boato:

Um jovem de 15 anos foi executado na tarde hoje (23) com mais de 8 tiros. O crime aconteceu em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o motivo do crime pode ter sido uma vingança já que o menor (aluno) espancou uma professora violentamente, o caso repercutiu no país inteiro. Os autores do crime ainda não foram identificados. A polícia segue investigando o caso e nas próximas horas teremos mais informações sobre o caso.

À parte uma vírgula mal colocada e outra ausente, este é um caso raro de boato propagado na internet em que não abundam erros de pontuação e grafia, como o Me engana que eu posto frequentemente alerta. A informação, nem por isso, deixa de ser a mais pura ficção.

A foto do corpo ensanguentado na notícia, ao lado da do rosto ferido de Márcia Friggi, não é do adolescente que a agrediu no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), um supletivo local que funciona dentro de um galpão junto com outras três unidades de ensino na cidade de Indaial (SC). O jovem não foi morto, nem agredido por justiceiros.

A imagem mostra o corpo do alagoano João Elcimário Gomes, assassinado com cinco tiros aos 29 anos, em setembro de 2013. O crime aconteceu dentro da casa de Gomes, em Toritama (PE), cidade a cerca de 170 quilômetros de Recife.

A outra foto publicada pelo Whats Diário para dar ares de verdade à lorota, do suposto investigador responsável pela apuração do assassinato, é do delegado Francisco Costa, conhecido como Barrêtta, da Polícia Civil do Piauí. A imagem foi retirada de uma reportagem publicada no portal G1 no dia 31 de julho, que tratava do assassinato de dois jovens em Teresina (veja abaixo).

Outro indício de que a notícia publicada pelo Whats Diário é falsa é a ausência dessa informação em grandes veículos de imprensa, que têm coberto o caso da agressão à professora em Indaial desde o princípio.

