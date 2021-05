Jovem que estava sendo procurada é encontrada morta após carro cair de ponte no Nortão; filho sobreviveu

O acidente ocorreu, ontem no final da tarde, na segunda ponte do rio Braço Norte, na MT-419, que liga Guarantã do Norte a Novo Mundo (233 e 289 quilômetros de Sinop, respectivamente). Luíza Silva de Souza, de 23 anos, que era a motorista do Fiat Siena branco, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A informação foi confirmada, há pouco, pelo Corpo de Bombeiros, ao Só Notícias.

Seu filho, de 5 anos, também estava no veículo, quebrou dois dentes e teve escoriações pelo corpo, foi levado para atendimento médico e passa bem.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois estavam sendo procurados desde ontem devido a demora para chegar em casa. Hoje, por volta das 10h, familiares que estavam fazendo buscas viram o carro que caiu da ponte, que tem cerca de 3 metros de altura.

O perito criminal Sandro Lúcio da Santos, disse entrevista, ao Só Notícias, que “foi uma saída de pista, bateu na cabeceira da ponte e caiu no leito do rio. Quando cheguei o corpo já estava fora do veículo, não deu para precisar se foram populares que tiraram ou foi ejetada. Não tem indício de outro veículo e também não dá para precisar o que provocou a saída, como foi à noite, tem vários fatores. Saiu, bateu no canto direito e caiu. O filho passou a noite ao lado dela”, explicou

O carro ficou completamente destruído.



