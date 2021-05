Secretaria de Saúde comparece na Câmara para prestar esclarecimentos relacionadas a pasta da Saúde

Na noite desta última terça-feira, 11 de maio de 2021 no plenário da Câmara Municipal de Novo Progresso, foi realizada a reunião ordinária, após finalizar a sessão, atendendo a convocação da mesa diretora, a secretaria de Saúde Sr(a) Eliane Borges Pereira da Silva prestou explicações aos vereadores.

Dando início a secretaria cumprimentou todos os vereadores e os presentes no plenário e destacou que realmente existe uma cobrança por parte da população sobre a real condição da saúde do município e que ela tem total autonomia a frente da pasta e falou um pouco sobre as dificuldades de se administrar a saúde municipal com pouco recurso.

O vereador presidente da casa de leis Sr. Francisco de Sousa (Chico Sousa), passou a palavra para que todos os vereadores se manifestassem e fizessem as perguntas que fossem pertinentes a gestora da pasta da Saúde, após todos se manifestarem a Sr(a) Eliane pontuou cada uma das questões levantadas pelos vereadores, e sobre a principal questão que era dos medicamentos e falta, explanou que foi homologado o contrato das empresas vencedoras do certame de fornecimento dos medicamento e que em breve será sanado este problema e quanto a contratação de médicos, informou que está preparando um edital para contratação e pediu a ajuda de todos para tentar conseguir trazer para o município e sanar essa falta de médicos no HMNP.

Sanada todas as dúvidas, questionamentos e insatisfações e não havendo mais nada a ser deliberado, a reunião foi finalizada.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

