Jovem que estuprou irmão de 5 anos é condenado a 15 anos de prisão

(Foto:Reprodução) – O jovem identificado como José Brelaz da Silva Neto, acusado de estuprar o irmão de 5 anos, foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão por estupro de vulnerável.

O crime ocorreu no dia 27 de setembro de 2021, na comunidade de Porto Novo, em Belterra.

Na época do crime, o pai da vítima flagrou o acusado tentando fazer a penetração no irmão, que já estava nu e de bruços na cama. O pai da criança, que é padrasto do acusado, acionou a Polícia Militar.(As informações são do O Impacto )

A vítima foi encaminhada para exames sexológicos e passou por escuta especializada. De acordo com a polícia, José Brelaz da Silva Neto tem passagens pela polícia por roubo e já ficou detido na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa).

