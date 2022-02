Pará tem 223 internos do sistema penitenciário aprovados no Enem

Pessoas privadas de liberdade fizeram o Enem e 223 passaram no vestibular. — Foto: Ascom/Seap

Eles conseguiram médias para concorrer a vagas nas universidades do estado. Mais de 1,7 mil detentos se inscreveram no Enem PPL. Maiores notas de redação ficaram entre 900 e 840 pontos.

Ao menos 223 internos do Sistema Penitenciário do Pará foram aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL 2021), alcançando médias para concorrer a vagas em universidades públicas e privadas. (As informações são do g1 Pará — Belém)

O número equivale a um crescimento de 70% em relação à edição anterior, quando 130 foram aprovados. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), dois deles já garantiram vagas em federais do Pará.

As provas do Enem PPL 2021 foram aplicadas em janeiro deste ano devido à pandemia de Covid-19, e o resultado foi divulgado na quarta-feira (23).

O Enem PPL é aplicado para adultos privados de liberdade e jovens em medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. O exame avalia o desempenho do participante que concluiu o ensino médio.

Com base em critérios utilizados pelo Ministério da Educação (MEC), a iniciativa permite o acesso ao ensino superior por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) registra a aprovação de dois dos internos em cursos de importantes instituições: um em Biotecnologia, na Universidade Federal do Pará (UFPA – campus Belém) e outro em Engenharia Florestal, na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra – campus Parauapebas). Eles concorreram com candidatos que prestaram o Enem regular.

Para a prova do Enem 2021, mais de 1,7 mil presos se inscreveram, a maior marca desde 2018. As maiores notas de redação obtidas neste ano foram 900 e 840 pontos, por dois internos da Cadeia Pública de Marabá, na região Sudeste.

O Enem PPL é aplicado desde 2010 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

As provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular, as diferenças são a aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa, e a data, diferenciada do período regular, quase sempre no mês de dezembro. No caso do Enem PPL 2021, a prova ocorreu em 2022 devido à pandemia.

No Pará, a participação de internos é crescente. Segundo a coordenadora de Educação Prisional da Seap, Patrícia Cardoso, em 2018 e 2019 as inscrições só eram permitidas para concluintes do ensino médio.

Desde 2020, a atual gestão do sistema penal buscou inscrever todos os internos que tinham ensino médio completo. O resultado foi o aumento do número de inscrições e de aprovados no Enem PPL.

“Para nós, da Seap, é uma grande alegria a constatação de um avanço imenso no campo da educação prisional, pois hoje vemos aprovados na UFPA e na Ufra, além de outras instituições públicas e privadas. Sem dúvida, é a consolidação de um trabalho árduo que estamos fazendo desde 2019, quando a Seap levantou a bandeira da educação como um mecanismo de ressocialização efetivo. O resultado mostra o quanto pessoas privadas de liberdade são capazes, mesmo com todas as dificuldades que existem no cárcere”, ressalta Patrícia Cardoso.

