Jovem que morreu em encontro com jogador do Corinthians tinha corte de 5 cm na região genital

Informação foi dada por um médico ao pai da garota; ela teve quatro paradas cardiorrespiratórias por conta de hemorragia.

A jovem de 19 anos que morreu durante um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, do sub-20 do Corinthians, tinha um corte de cerca de 5 centímetros na região genital. A informação foi dada pelo pai dela, que conversou com o médico que atendeu a garota no Hospital Municipal do Tatuapé na noite da última terça-feira (30).

Segundo o registro da ocorrência, o médico informou aos policiais que não era possível dizer o que teria causado a laceração, e que por isso solicitou que o corpo fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

Em depoimento na delegacia, Dimas, que tem 18 anos, afirmou que conheceu a garota pelas redes sociais e que eles marcaram um encontro no apartamento dele, na zona leste de São Paulo. Segundo ele, foi a primeira vez que se viram.

Leia Também: Jovem tem forte sangramento genital e morre após encontro com jogador do Corinthians; PC investiga

O atleta afirmou que eles não beberam e nem consumiram nenhum entorpecente e que, durante o ato sexual, a jovem teria desmaiado. Ele teria visto sangue na região íntima dela e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que orientou que ele realizasse massagem cardíaca na garota até a chegada da ambulância.

Após isso, Dimas foi junto com o resgate até o hospital e os familiares da jovem foram avisados por uma enfermeira do Samu de que precisavam ir até o local.

No hospital, os médicos disseram à família que a moça tinha sofrido três paradas cardiorrespiratórias e que havia perdido muito sangue, mas que tinham conseguido estabilizar seu quatro e estancar o corte. Porém, algum tempo depois, ela sofreu mais uma parada, que a levou a óbito.

O pai da garota afirma que conversou com o médico, que não soube informar se o corte que ela tinha na vagina teria sido provocado pelo atrito do ato sexual ou por algum objeto.

Conforme a Polícia Civil, no quarto de Dimas, onde teria ocorrido a relação sexual, havia uma pequena quantidade de sangue em cima do colchão e no chão, uma camisinha usada e dois cigarros eletrônicos.

Segundo a delegacia, foi solicitada a realização de perícia no apartamento do jogador, a remoção do corpo para o IML e a realização de exames necroscópico, toxicológico e sexológico.

Em nota, o Sport Club Corinthians Paulista afirmou que está ciente dos acontecimentos, que aguarda a investigação dos fatos e que está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/19:00:28

