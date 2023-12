Jovem tem corpo atravessado por tronco ao cair de moto

Imagem colorida mostra jovem que teve corpo atravessado por árvore em cidade do Tocantins – (Foto:Reprodução / Redes sociais) — O acidente ocorreu no último domingo (24/12), no município de Praia Norte, em Tocantins, no momento em que o jovem pilotava uma moto

Um jovem de 20 anos teve o corpo atravessado por um tronco, na altura do peito, ao cair de moto. O acidente ocorreu no último domingo (24/12), no município de Praia Norte, em Tocantins.

Apesar da gravidade do acidente, a família do rapaz afirmou que ele está reagindo bem ao tratamento. Os parentes de Igor Silva de Oliveira informaram ao portal G1 que ele já passou por duas cirurgias e que segue na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Augustinópolis.

“Ele está reagindo bem e agora é só esperar. Estamos esperando sair da UTI para a gente ir lá visitar. Os médicos disseram que surpreendeu eles porque está reagindo muito bem”, disse a cunhada da vítima.

O registro do jovem caído no chão e com o tronco atravessado no peito (imagem em destaque) teve grande repercussão. O acidente ocorreu no momento em que ele estava em uma estrada rural da cidade.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) confirmou que o paciente citado está internado desde domingo no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG), recebendo o tratamento que o quadro clínico exige.

“A SES-TO destaca que com base na resolução n° 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina não é autorizada a repassar informações contidas nos prontuários sem o consentimento de familiares ou responsáveis”, completou.

