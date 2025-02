Operação Integrada prende quadrilha por tráfico, apreende fuzis e 180 quilos de drogas no MT

Foto: Reprodução | Uma ação integrada da Força Tática do 6º Comando Regional da Polícia Militar, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Delegacia Especial de Fronteira (Defron) da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta sexta-feira (31.1), cinco traficantes, apreendeu 180 kg de droga, além de seis fuzis, na zona rural do município de Cáceres, no Mato Grosso.

Apenas nessa operação as forças policiais mato-grossenses, como parte das atividades e princípios estabelecidos no Programa Tolerância Zero, do Governo do Estado, descapitalizaram o crime organizado em R$ 4,6 milhões,

Conforme o boletim de ocorrência, durante as ações de fiscalização, patrulhamento tático e ostensivo em decorrência da Operação Tolerância Zero, os policiais militares receberam informações de que dois veículos, sendo Toyota Corola e uma caminhonete S-10, estavam fazendo tráfico de drogas em uma estrada vicinal na zona rural de Cáceres.

As equipes iniciaram atividades de cerco policial e abordaram os veículos apontados na denúncia. Em seguida, foram feitas buscas pelas imediações, onde foram localizadas várias mochilas que continham 180 tabletes de entorpecentes, 06 fuzis calibre 7,62mm e 17 carregadores de fuzis.

Classificadas como armas longas e pesadas, esses fuzis, pelo potencial de fogo e danos, são empregados até em guerras. Nas forças policiais de segurança pública, são destinados especialmente às unidades especializadas como Gefron, Rotam, Bope e Força Tática.

Durante as buscas, as equipes das forças policiais prenderam cinco suspeitos em flagrante. A quadrilha não revelou a origem e destino dos ilícitos e do arsenal de fogo.

Os homens foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

