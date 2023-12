Jovem tem surto psiquiátrico, se perde de amigos em trilha, e morre com parada cardíaca em Minas Gerais

Vítima, de 26 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros consciente, mas logo em seguida teve crise convulsiva

Um jovem de 26 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na Serra de São José, entre os municípios de Santa Cruz de Minas e de Tiradentes, em Minas Gerais, no último sábado (2). O rapaz sofria com distúrbios psiquiátricos.

O Corpo de Bombeiros informou que o rapaz e alguns amigos faziam uma trilha pela serra de tarde, quando o jovem se afastou e se perdeu do grupo. Os bombeiros foram acionados e, após uma hora e meia de buscas, conseguiram localizar o rapaz, nas proximidades da Cachoeira do Mangue.

O rapaz foi encontrado consciente, mas bastante confuso. Ele parecia estar em surto psiquiátrico. Após alguns minutos, a vítima caiu no chão e iniciou um quadro de crise convulsiva.

Os socorristas acionaram o helicóptero dos Bombeiros para a retirada imediata do rapaz de local de difícil acesso. O helicoptero chegou após cerca de 40 minutos. Nesse momento, o homem ainda estava inconsciente, mas com sinais vitais.

Durante a preparação para a remoção, o quadro evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, o que exigia uma intervenção imediata ainda no local. Após aproximadamente uma hora de tentativas, o óbito da vítima foi constatado.

O corpo do jovem foi removido de helicóptero e encaminhado para o necrotério do Hospital Nossa Senhora das Mercês, em São João del Rei.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/22:38:26

