Tragédia em Nova York: homem mata quatro pessoas a facadas e fere outras duas

Acionada por uma das vítimas, a Polícia encontrou o local em chamas e precisou esperar pelos bombeiros para conter o agressor.

Um ataque deixou em choque a comunidade do bairro do Queens, na cidade de Nova York (EUA), onde um homem de 38 anos matou quatro pessoas a facadas na manhã deste domingo (3). O agressor foi neutralizado e morto pela polícia ainda no local do crime.

Segundo as autoridades de Nova York, todas as vítimas eram familiares do homem: uma menina de 11 anos, um menino de 12, um homem de 30 e uma mulher de 44 anos. Uma quinta vítima, uma mulher de 61 anos, também foi esfaqueada, mas resistiu ao ataque e foi conduzida a um hospital em estado crítico.

O menino foi encontrado na frente da residência, enquanto as demais vítimas estavam nos quartos, conforme relatado por um policial aos repórteres presentes no local.

Uma reviravolta angustiante foi revelada quando uma menina, alegadamente prima das vítimas, telefonou para o Departamento de Polícia de Nova York para denunciar o terrível crime em andamento, indicando que o parente estava atacando os membros de sua família.

O suspeito, em um ato desesperado, incendiou um sofá na sala, criando uma barricada contra os policiais. Diante da situação, as autoridades aguardaram a chegada do Corpo de Bombeiros para lidar com o incêndio. Durante o confronto, o agressor conseguiu esfaquear dois policiais, mas um deles reagiu e baleou o suspeito, que morreu pouco depois. Ambos os policiais feridos foram conduzidos a um hospital para tratamento.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/22:35:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...