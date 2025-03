Jovens empreendedores do Pará investem investimentos para expandir seus negócios sustentáveis

Foto: Suamy Beydoun | Selecionados como destaques no Projeto Negócio Raiz, da Aliança Empreendedora, empreendedores estão impulsionando a economia da região

O Pará registrou um aumento de 68% na abertura de novas empresas em janeiro de 2025, impulsionado pela expectativa da COP30, que será realizada em novembro, em Belém. Segundo a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) , foram 11.743 novos negócios no período, contra 6.991 em janeiro de 2023. Atualmente, o estado conta com mais de 650 mil empresas ativas, das quais 331.190 são microempreendedores individuais (MEIs). Belém liderou a abertura de negócios, com 2.975 novos registros, seguida por Ananindeua (1.188), Santarém (674) e Parauapebas (653).

Nesse contexto empreendedor e conectado às necessidades de futuro – como a inovação e sustentabilidade, o Projeto Negócio Raiz, tem impulsionado negócios de impacto socioambiental no Norte e Nordeste. Em março, após participarem de um ciclo de capacitação com capacitação online, presencial e mentoria, cinco jovens — sendo quatro do Pará e uma da Bahia — foram selecionados como destaques do projeto. Em reconhecimento, o grupo participou de uma aula presencial em São Paulo e cada um recebeu um investimento de R$ 3 mil, para que impulsionem seus pequenos negócios de forma estruturada. O projeto é iniciativa da Aliança Empreendedora, com apoio da Youth Business International (YBI) e financiamento da Standard Chartered Foundation, por meio do Programa Futuremakers do Standard Chartered.

Dentre os selecionados está Elisa Gabriela, de Ananindeua (PA), fundadora do Studio Querida Por: Elisa Gabriela, um negócio especializado em produtos estéticos naturais da Amazônia. Ela, que também participa de um projeto para mulheres empreendedoras na Usina da Paz do Icuí, se destaca como a iniciativa que ajudou na formalização de sua empresa e no aprimoramento de seu conhecimento no empreendedorismo. “A jornada foi uma das melhores da minha vida. Sou nova nesse ramo, mas aprendi muitas coisas com as aulas da atualização e com minha mentora. Me sinto privilegiada por ter adquirido tanto conhecimento”, compartilha.

Emocionada com a conquista, Elisa conta que jamais imaginou ser uma das escolhidas, mas sempre teve esperança de que tudo era possível. Com planos de expandir seu negócio, a empreendedora deseja se profissionalizar em áreas como massagens relaxantes e ventosaterapia, e investir em cursos de cosmetologia para manipular seus próprios cosméticos naturais e medicinais. “Quero crescer, formalizar ainda mais o meu negócio e oferecer mais oportunidades para outras pessoas talentosas da minha comunidade”, acrescenta.

Também do Pará, de Belém, Ingrid Lorena, fundadora da Estação das Plantas — negócio que promove a venda de plantas ornamentais nativas da Amazônia, com foco em cultivo sustentável e educação ambiental —, conta que descobriu o Negócio Raiz por meio de uma publicação no Instagram e logo se inscreveu, mirando que seria uma grande oportunidade de empreendedorismo. “A jornada foi enriquecedora, com conteúdos de alta qualidade, como as aulas online e as lives”.

Ingrid, que está se formando em Agronomia, revela que sua maior dificuldade sempre foi a estruturação do seu negócio, especialmente diante dos desafios climáticos da região amazônica. “Meu principal objetivo com o prêmio é investir na estrutura. O outro ponto é uma ideia muito bacana de dedicar esse espaço também para a construção de saberes para crianças relacionadas à educação ambiental, abordando temas como o sol, as plantas, a reutilização e o manejo de resíduos orgânicos, tudo isso para ter um propósito social ainda maior com o nosso trabalho”.

Também foram destaques, os paraenses, Marjorie Melo, criadora da Mia Criações , um ateliê de artesanato sustentável que transforma retalhos de tecido em peças sofisticadas, e Pedro Pinagé, com sua estamparia artesanal Rio Piriá, que celebra a fauna e a flora amazônica. “Com o apoio recebido, vou investir em equipamentos para melhorar a apresentação do meu trabalho e ampliar minha atuação”, afirma Marjorie. Pedro, por sua vez, complementa: “Este investimento será para aprimorar a produção e ampliar meu impacto educacional sobre a fauna amazônica, além de me ajudar a abrir um ateliê maior para produzir mais e ensinar sobre a biodiversidade”.

Empreendedora baiana também foi destaque

A ideia de um delivery de frutos do mar com foco na economia local e na sustentabilidade fez com que Michelle Pereira, de Salvador (BA), também fosse destaque no Negócio Raiz, com o Point do Caranguejo. “Hoje em dia, minha principal dificuldade é conseguir atender a todos os clientes, pois recebi muitos pedidos e não tenho recursos para comprar mercadorias suficientes. Por isso, vou investir metade do valor (investimento semente) em mercadorias, comprar um fogão industrial e também investir no marketing para apresentar meu negócio a mais pessoas”, afirma Michelle, emocionada com o reconhecimento.

Para ela, a experiência foi transformadora. “A cada ensinamento, fui aplicando no meu negócio e obtive ótimos resultados. Consegui também organizar melhor meu tempo, separando a vida pessoal do trabalho. O que mais se destacou na minha trajetória foi, sem dúvida, a mentoria”. Ela também revelou que se sentiu mais confiante após saber a comunicar claramente os valores e a proposta de seu negócio. “Quando vi minha foto entre os destaques, choro de felicidade e agradeci a Deus”, completa.

“O Projeto Negócio Raiz apoia microempreendedores, destacando a previsão de combinação de conhecimentos tradicionais com inovação e mercado. Essa abordagem gera um impacto econômico e social sustentável nas comunidades e incentiva o empreendedorismo social em nosso país”, afirma Andressa Trivelli, gerente do Projeto Negócio Raiz.

Impacto empreendedor aplicado à sociobioeconomia

A iniciativa tem como objetivo capacitar e acelerar microempreendedores, muitos dos quais operam na informalidade, mas descobriu grande potencial para transferências para a economia local. Ao longo de 2024, foram realizadas sete turmas de treinamento online via WhatsApp , beneficiando 630 participantes. Além disso, o projeto promove oito turmas presenciais em Belém e Ananindeua (PA) e nas cidades de Pitimbu, Areia e Jacaraú (PB), envolvendo 171 microempreendedores. Essas ações contaram com o apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), e das prefeituras locais da Paraíba, além de contar com o envolvimento de lideranças comunitárias.

Após a fase inicial, o projeto selecionou 103 jovens empreendedores para a etapa de evolução, que incluíram encontros online síncronos para discutir questões específicas relacionadas ao desenvolvimento de seus negócios. Paralelamente, mais de 380 sessões de mentoria voluntária foram realizadas, criando um ambiente de apoio constante para os microempreendedores.

Como resultado dessa jornada, cinco empreendedores se destacaram e foram premiados com um investimento financeiro, além de uma especialização em São Paulo – com foco na conexão e capacitação presencial com o ecossistema do projeto – com todas as despesas pagas. O reconhecimento dos destaques foi dado em um momento de celebração de encerramento do projeto, realizado no dia 13 de março, que reuniu empreendedores, equipe, representantes das organizações parceiras, mentores e interessados pela causa. Durante o evento, eles apresentaram seus produtos e serviços em uma feira de negócios, uma apresentação em pitch, além de uma rodada de trocas onde receberam dicas e feedbacks dos convidados.

“Agradecemos a todos que tiveram a coragem de participar dessa jornada intensa, demonstrando disciplina ao cumprir cada etapa, desde a entrega de relatórios até a realização das atividades. Nós, nos bastidores, torcemos e confiamos no processo. Mas essa jornada não termina aqui, queremos impactar ainda mais empreendedores e fortalecer nossa parceria a longo prazo com a Aliança Empreendedora”, destacou Germana Cruz, CEO e Head de Instituições Financeiras do Standard Chartered Bank Brasil, durante a transmissão on-line dos.

Novo ciclo com inscrições abertas

O Negócio Raiz está com inscrições abertas para o segundo ciclo, que iniciará em maio de 2025, com a meta de capacitar 1.000 jovens microempreendedores nos estados da região Norte e Nordeste. Serão 240 vagas para treinamentos presenciais em Belém (PA) e Salvador (BA), e 760 vagas para formações online via WhatsApp . As inscrições para os treinamentos presenciais vão até 18 de maio, enquanto os cursos online seguem até 31 de maio. Ao final do ciclo, 140 empreendedores serão selecionados para uma fase de reforço e, em novembro, oito certificados de investimento financeiro.

Podem participar microempreendedores de 18 a 35 anos com negócios em operação, preferencialmente na área de sociobioeconomia. As inscrições para os cursos online estão abertas para residentes dos estados do Norte e Nordeste, enquanto os presenciais são universitários para quem reside ou tem fácil acesso a Belém ou Salvador. Exemplos de negócios incluem a produção de alimentos regionais, artesanato com materiais naturais, cosméticos e biojoias com ingredientes da floresta, e moda sustentável. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do projeto: www.negocioraiz.org.br .

Sobre a Aliança Empreendedora

A Aliança Empreendedora acredita que todos e todos os brasileiros podem empreender de forma digna e justa, e usam o empreendedorismo como forma de transformar o Brasil. Em 20 anos já apoiou mais de 250 mil microempreendedores, recebendo em 2023 o Prêmio de Melhor ONG de Geração de Renda do Brasil. Neste sentido, capacita e apoia gratuitamente microempreendedores formais e informais em comunidades e periferias de todo o país, gerando inclusão e desenvolvimento econômico social, em parceria com empresas, governos, organizações sociais e específicas na causa. Saiba mais em: www.aliancaempreendedora.org.br .

Sobre a YBI

A Youth Business International (YBI) foi originalmente fundada como o braço internacional do The Prince’s Trust (atualmente King’s Trust), criado pelo Rei Charles III. Em 2000, a YBI tornou-se uma organização independente e hoje é a principal referência em empreendedorismo jovem, combinando influência global com expertises locais para apoiar jovens empreendedores ao redor do mundo na criação, expansão e sustentabilidade de seus negócios. Liderando uma rede em constante crescimento, com mais de 60 organizações de apoio ao empreendedorismo em 85 países, a YBI desenvolve e potencializa as soluções mais eficazes para ajudar jovens empreendedores a prosperar – desde o desenvolvimento de habilidades empresariais, incentivo à inovação e fortalecimento de talentos até a viabilização de acesso aos mercados e ao financiamento. Saiba mais em: https://youthbusiness.org/ .

Sobre a Standard Chartered Foundation (SCF)

A Standard Chartered Foundation (SCF) é uma organização filantrópica que combate a desigualdade promovendo maior inclusão econômica para jovens em situação de vulnerabilidade, especialmente para mulheres jovens e pessoas com deficiência. Seus programas são voltados para empregabilidade e empreendedorismo, auxiliando jovens empreendedores e quem busca emprego a desenvolver suas habilidades e acessar redes, oportunidades e suporte necessários para alcançar autonomia e participação econômica.

Fundada em 2019, a SCF é uma organização registrada como sem fins lucrativos (número de registro 1184946) na Inglaterra e no País de Gales e atua como principal parceira na implementação do Programa Futuremakers by Standard Chartered, uma iniciativa global voltada para a inclusão econômica de jovens. Saiba mais em: www.sc.com/scfoundation

Fonte: De Propósito Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/10:03:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...