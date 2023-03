Estudantes de Medicina na Uepa, em Marabá, protestam contra falta de professores

(Foto:Reprodução) – Professores que permanecem estariam sobrecarregados, estudantes da última turma temem não se formar. Uepa diz que tenta aumentar número de vagas para professores.

Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa) em Marabá protestaram nesta quarta-feira (29) contra a falta de professores. A manifestação foi em frente ao prédio da instituição.

Vestidos de preto, os estudantes colocaram faixas nas paredes e grades e fincaram cruzes no chão.

De acordo com os alunos, faltam dois meses para a última turma se formar e temem não conseguir.

As demais turmas estariam com déficit em todas as disciplinas e os professores que permanecem tentam ajudar os estudantes e alguns estariam sobrecarregados.

De acordo com os estudantes, foi prometido um processo seletivo para contratação, mas a maioria dos aprovados teria sido indeferida.

A Uepa informou que os professores aprovados no PSS estão em fase de contratação e que está tentando um acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) para aumentar as vagas de professores.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará e TV Liberal — Belém em 29/03/2023/16:17:01

