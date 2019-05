Jovens inalam “gás de geladeira” como entorpecente em festa

(Foto:Reprodução)-O gás causa um efeito cerebral muito semelhante ao provocado pelo álcool

Uma imagem que circula nas redes sociais mostra uma garota inalando gás de um botijão durante uma festa em um barco. Ao que parece, trata-se do R-22, geralmente utilizado para refrigeração em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado.

Na primeira parte do registro, é possível ver uma mulher cercada por amigos ajustando o botijão e levando uma mangueira até a boca. Na segunda parte, ela está sentada com a cabeça jogada para trás, apoiada na lateral do barco.

(Reprodução)

O psiquiatra Ronaldo Laranjeira, um dos maiores especialistas em dependência química do Brasil, diz que o R-22 não tem propriedades alucinógenas. “O efeito que ele causa é entorpecedor. Vários outros gases fazem o mesmo, como o do isqueiro. São todos solventes orgânicos”, diz o médico. “No fundo, são diferentes formas de se usar um solvente orgânico, o que acaba causando um efeito cerebral muito semelhante ao provocado pelo álcool. A pessoa apaga.”

Para efeito de comparação, o professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), Reinaldo Bazito química explica que o que ocorreu com a garota da imagem é semelhante ao que acontece com mergulhadores quando retornam muito rapidamente para a superfície. “Quando o gás é inalado, há um aumento muito abrupto de nitrogênio no sangue. Isso provoca a narcose”, diz.

“As pessoas desenvolveram acessos a outros solventes como esse gás. O problema é que ninguém sabe a dose boa para cada uma delas na hora de usar como droga”, afirma. “A dose para se ter um baratinho para uns, pode ser o suficiente para causar uma parada respiratória para outros”, comenta Laranjeiras.

O gás R-22 está disponível para venda em diversos sites. No Mercado Livre, ele é comercializado em botijões, em pequenos cilindros ou em latas. Os preços variam de 79 a 500 reais.

Fonte:Redação Integrada, com informação da Veja

