Duas Carretas carregadas de soja tombam ao tentar desviar de buraco na BR-163 em Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp /Jornal Folha do Progresso) – Dois acidentes aconteceram na rodovia BR 163 nesta semana, o primeiro foi na segunda-feira(13) nas proximidades da comunidade de Santa Julia e outro na tarde de ontem próximo ao distrito de Vila Isol – ambos no município de Novo progresso – as duas carretas estavam com carga de soja.

1º acidente

Uma carreta marca/modelo VOLVO FH 6X4T , Placa NJV 4033 de cor Azul, da empresa Roma Log, que trafegava pela rodovia nesta segunda-feira (13), sentido Novo Progresso ao porto de Miritituba, aproximadamente 10 km após passar a comunidade de Santa Júlia foi ultrapassar outro veiculo em lugar permitido, acabou por cair em um buraco na rodovia BR 163, a carga tombou e a soja ficou esparramada na rodovia, o acidente foi registrado em boletim de ocorrência na delegacia de policia Civil de Novo Progresso pelo Motorista que não se feriu com acidente e não teve nome divulgado.

2º Acidente

O´Caminhão IVECO STRALIS, Placa QBR 2276 de cor Branca saiu de Sinop no estado do Mato Grosso , na manha desta quarta-feira (15) com com 48 mil kg de soja, tinha como destino o Porto de Miritituba na cidade de Itaituba -PA.

Ao chegar próximo ao distrito de Vila Isol, por volta das 17h00mn, foi desviar de um buraco na rodovia BR 163 onde perdeu o controle do veiculo e tombou. O motorista que é funcionaria da empresa Bom Jesus transporte e logística Ltda, foi socorrido por companheiro da mesma empresa que estava logo atrás, até o pronto socorro da comunidade e posteriormente o SAMU transferiu para atendimento do Hospital municipal e Novo Progresso, com escoriações pelo corpo, recebeu alta médica e passa bem.

A carga ficou esparramada pela rodovia.

