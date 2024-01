Juju Salimeni, rainha de bateria no Carnaval de SP: “Mostro meu corpo na melhor forma”

Influenciadora estreia à frente dos ritmistas da verde-e-rosa Barroca Zona Sul, do Carnaval de São Paulo, e e avalia cobrança por ‘físico perfeito’

Juju Salimeni, 37 anos de idade, está de volta ao Sambódromo do Anhembi no Carnaval 2024. Ícone dos desfiles de São Paulo — ela pisou na passarela do samba pela primeira vez em 2011 –, a apresentadora e influenciadora fitness estreia como rainha de bateria da Barroca Zona Sul e se dedica para realizar uma bela performance à frente dos ritmistas da verde-e-rosa paulista. Para celebrar a volta triunfal, a beldade realizou um ensaio exclusivo para a Quem mostrando o corpo na sua “melhor forma”.

“Não via a hora de voltar. Senti muita saudade e esse foi um dos motivos para aceitar o convite da Barroca. Quando fiquei fora, senti falta”, diz ela, que foi rainha de bateria da X-9 Paulistana, entre 2018 e 2020, musa da Unidos da Tijuca entre 2016 e 2018 e musa da Mancha Verde entre 2011 e 2015.

Em 2024, a Barroca completa 50 anos e traz o enredo Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul. “Fui muito bem recebida e me sinto em casa! Fico ainda mais feliz porque entrei em um momento de comemoração já que a escola está fazendo 50 anos”, afirma.

Corpão para o Carnaval

Adepta de uma rotina de atividades físicas, Juju vai exibir o corpo torneado na Avenida. Pensando no Carnaval, os cuidados com o corpo foram intensificados no fim de 2023. “Comecei a preparação em novembro do ano passado. Meu objetivo era perder peso para ficar mais definida e iniciei um processo de perda de peso”, diz.

De acordo com a rainha de bateria, as metas estipuladas foram alcançadas. “Consegui perder 5 quilos. Agora, nesta reta final, estou treinando mais pesado para aumentar um pouco os músculos. Estou muito satisfeita. Consegui chegar ao meu objetivo e agora só estou ajustando pequenos detalhes. Estou pronta para voltar para a Avenida.”

As cobranças pelo “corpão do Carnaval” não tiram o humor de Juju. “Não me incomodo porque gosto de estar com o físico perfeito. Perfeito pra mim, né?”, afirma, salientando que não devem enquadrar todas as mulheres em um único padrão. “Eu me dedico porque esse é o meu estilo de vida e lido diariamente com isso. Eu quero estar na minha melhor forma.”

Mudanças na dieta

A influenciadora dos segmentos de lifestyle e fitness conta que suas refeições sofreram alterações na preparação para o Carnaval. “Mudamos muito a dieta. Diminuí bastante as calorias diárias para poder perder peso. Não tem segredo: para secar precisa comer menos e treinar mais. É sacrificante, mas o resultado compensa”, afirma.

Treinos, ensaios e aulas de samba

Presente nos ensaios da Barroca, Juju reconhece a importância de conhecer a comunidade e recorre a aulas de samba. “Além da dieta que apertou, os exercícios se intensificaram. Também faço aulas de samba porque ajudam na desenvoltura e melhoram o condicionamento físico”, diz a rainha de bateria, contando que não recorreu a procedimentos cirúrgicos.

Fantasia ousada

Este slideshow necessita de JavaScript.

Sem revelar detalhes, Juju dá pistas de seu traje para o desfile da Barroca. “Minha fantasia representa o jubileu de ouro. É um tipo de premiação, um troféu”, diz. “Será ousada, com certeza. Fantasia ousada sempre foi minha marca registrada. Treino muito para mostrar mesmo (risos). Carnaval é a única época do ano em que eu mostro meu corpo na melhor forma.”

Embora tenha iniciado sua trajetória nos desfiles com pinturas corporais, a apresentadora não descarta a possibilidade de desfilar com o corpo pintado futuramente. “A possibilidade está descartada, por enquanto, mas não quer dizer que nunca mais farei. Acho maravilhoso! É que, atualmente, tenho preferido as fantasias mais elaboradas e estruturadas.”

Créditos

Fotos: Leandro Muller

Make: Felipe Hirata

Hair: Douglas Nuniz

Direção: Kaio Cezar

Fonte: Quem e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/14:45:53

