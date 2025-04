Justiça concede liberdade provisória a mulher acusada de incendiar casa e empresa do ex-companheiro no Maranhão

Foto: Reprodução | Fabiana foi liberada para responder ao processo em liberdade, após audiência de custódia realizada nesta semana, considerando o fato de ser ré primária e mãe de dois filhos menores. Ela havia sido presa após a divulgação de informações de que teria incendiado os bens do ex-companheiro, supostamente motivada por um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Fabiana, acusada de incendiar a casa, veículos e a empresa do ex-companheiro Arsênio Neto em Santa Inês, no Maranhão, foi liberada para responder ao processo em liberdade após audiência de custódia realizada nesta semana. A decisão levou em consideração o fato de ela ser ré primária e mãe de dois filhos menores.

Durante a audiência, Fabiana relatou ter sofrido agressões após sua prisão, o que será apurado em investigação separada. Como parte das medidas cautelares, ela deverá comparecer mensalmente ao fórum, está proibida de frequentar determinados locais e de manter contato com Arsênio Neto.

A audiência de custódia, por sua natureza, não avalia a culpa ou inocência da acusada, apenas analisa a legalidade da prisão e a possibilidade de concessão de liberdade provisória. Imagens do incidente mostram Fabiana fechando a porta do imóvel incendiado, expondo-se ao risco, fato que será analisado em audiência futura.

Anteriormente, Fabiana foi presa após a divulgação de informações de que ela teria incendiado os bens do ex-companheiro motivada por um vídeo que viralizou nas redes sociais. Arsênio Neto, no entanto, afirmou que o material foi gravado em 2022, antes do início do relacionamento, e negou relação entre o vídeo e o episódio.

