Grávida de sete meses cai ao tentar proteger cachorro de cães de grande porte em SP

Thayná Santos, de 28 anos, passeava com seu golden retriever, Aslan, quando foi surpreendida por dois cães de grande porte soltos no bairro Castelo, em Santos, no litoral de São Paulo. Nas imagens, é possível ver os animais correndo em direção a ela e ao pet. Na tentativa de afastá-los e proteger Aslan, Thayná tentou fugir, mas acabou caindo na rua. Após a queda, Thayná foi atendida no hospital e recebeu os cuidados necessários.

Uma jovem grávida de sete meses caiu no meio da rua ao tentar proteger seu cão durante um passeio em Santos, no litoral de São Paulo. Thayná Santos, de 28 anos, passeava com seu golden retriever, Aslan, na Rua Dr. Aniz Tranjan, no bairro Castelo, na tarde da última quinta-feira (24), quando foi surpreendida por dois cães de grande porte que estavam soltos e sem tutor aparente. Apesar do susto, Thayná, o bebê e o animal de estimação passam bem.

Imagens obtidas mostram o momento em que os dois cães, segundo a jovem da raça pit monster, correm em direção a ela e ao seu pet. Na tentativa de afastá-los e proteger Aslan, Thayná tentou fugir, mas acabou caindo na rua. Mesmo no chão, segurou os animais para evitar um possível ataque. De acordo com ela, os cães não demonstraram agressividade e, por isso, o incidente não resultou em ferimentos mais graves.

Thayná relatou que, até o momento, o tutor dos cães não a procurou para prestar esclarecimentos. Segundo informações da jovem, cerca de 20 minutos após o incidente, um homem chegou ao local de motocicleta, afirmando que os cães pertenciam a um estacionamento nas proximidades.

Após a queda, Thayná foi atendida no Hospital dos Estivadores, onde recebeu os cuidados necessários. Ela afirmou que, embora os cães tenham babado o pelo de Aslan, não houve ataques. Ainda assim, decidiu agir rapidamente por receio de uma possível reação agressiva dos animais.

O médico veterinário Mauro Marques explicou que, pelas imagens, não é possível afirmar com precisão a raça dos cães envolvidos. No entanto, segundo ele, os animais aparentam ser de linhagens derivadas de raças como pitbull ou american bully.

