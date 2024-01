Justiça condena Vale, BHP e Samarco a pagar valor bilionário de indenização do caso Mariana

Foto: Ricardo Stuckert via Agência Câmara/Arquivo

A Justiça Federal condenou as mineradoras Samarco, Vale e BHP a pagar R$ 47,6 bilhões em indenizações pelo rompimento da barragem em Mariana (MG), em novembro de 2015. A decisão foi tomada pela 4ª Vara Federal Cível e Agrária da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e ainda cabe recurso.

O acidente com a barragem liberou uma grande quantidade de rejeitos de mineração que matou 19 pessoas, deixou centenas de desabrigados e causou danos ambientais significativos, incluindo a contaminação do rio Doce em toda a sua extensão até o mar no Espírito Santo.

A empresa Samarco, que era uma joint venture da Vale com a BHP, possuía a barragem em questão. Após a divulgação da multa bilionária e indenização, as ações da Vale (VALE3) caíram mais de 2% e ficaram entre as maiores perdas do Ibovespa nesta quinta-feira (25), em meio às pressões políticas do governo federal.

As ações da mineradora, que têm o maior peso no mercado brasileiro, fecharam o dia com recuo de 2,2%, negociados a R$ 68,36. Esse desempenho afetou o desempenho geral do Ibovespa, que encerrou a sessão com alta de 0,28%, aos 128.168 pontos.

Desde a última semana, investidores estão preocupados com rumores de que o governo federal está pressionando para que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda entre 2006 e 2014, seja nomeado CEO da Vale.

Fonte: Diário do Poder e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2024/10:28:26

