Exército vai abrir 25.966 vagas para ingresso de modo direto sem precisar fazer concurso; confira os cargos

Este é o ano dos concursos públicos e da concretização do desejo de entrar na carreira militar. Uma notícia positiva é que é possível ingressar nas Forças Armadas de maneira direta, sem a necessidade de participar de concursos públicos. Já imaginou tornar-se um praça ou um oficial do Exército sem ter que se dedicar por anos à preparação?

Recentemente, foi aprovada a Lei Orçamentária de 2024, que prevê a abertura de 50.618 vagas em concursos. Dessas vagas, 47.251 são destinadas ao preenchimento (nomeação dos aprovados) e 3.367 para a criação de novos cargos. As oportunidades estão distribuídas em várias áreas, incluindo o Poder Executivo, que engloba as Forças Armadas.

No âmbito da carreira militar, é relevante mencionar o decreto recente do presidente, que ampliou o número de oficiais e praças temporários no Exército Brasileiro para o ano de 2024. Esse aumento na quantidade de temporários representa uma mudança significativa na estrutura das Forças Armadas e pode impactar aqueles que almejam seguir a carreira militar. Está prevista a abertura de 25.966 vagas para oficiais e praças temporários.

O que isso significa para os candidatos a concursos?

A decisão do governo de disponibilizar 50 mil vagas em concursos para o ano de 2024, aliada ao aumento no número de oficiais e praças temporários no Exército, sugere que há uma tendência de abertura de mais oportunidades em processos seletivos sem a necessidade de concurso para aqueles que desejam seguir a carreira militar, além dos concursos tradicionais realizados anualmente.

Como isso opera?

As Forças Armadas brasileiras contam com dois tipos de militares: os de carreira, que ingressam por meio de concursos públicos e possuem estabilidade no emprego, e os temporários, contratados por prazo determinado, com contrato renovável por até 8 anos, por meio de processo seletivo simplificado, que não se configura como um concurso público.

Os militares temporários desempenham as mesmas funções que os militares de carreira, mas não gozam de estabilidade nem direito à aposentadoria. Portanto, são selecionados por meio de processo seletivo simplificado, que não se enquadra como um concurso público.

Oportunidades de ingresso sem concurso

Com o decreto publicado, as vagas para oficiais e praças temporários previstas para 2024 também aumentaram, com a inclusão do cargo de major entre os oficiais temporários. Isso significa que haverá mais oportunidades disponíveis em processos seletivos sem concurso para aqueles que desejam integrar o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica. A introdução do posto de major amplia as possibilidades para profissionais de diversas áreas, que podem ter currículos mais elevados e idade mais avançada.

Fonte: Terra Brasil Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2024/10:22:14

