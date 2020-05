Justiça determina que Governo do PA publique informações dos gastos durante pandemia da Covid-19

Portal da transparência criado pelo Governo do Pará sobre gastos durante pandemia do coronavírus. — Foto: Reprodução

Decisão obriga governo a disponibilizar, em até 15 dias, as informações em endereço eletrônico, na forma definida pela Lei de Acesso à Informação.

O juiz Magno Guedes Chagas, da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, concedeu decisão de urgência, a favor do Ministério Público do Pará (MPPA), para que o Governo do Pará digitalize e cadastre, em até 15 dias, todos os documentos de gastos durante a pandemia da Covid-19, incluindo procedimentos licitatórios, concluídos e em andamento, especialmente de dispensa e chamamentos público. O governo informou, em nota, que a Auditoria Geral do Estado (AGE) ainda não foi notificada oficialmente da ação.

Segundo a determinação, o governo deve disponibilizar as informações em endereço eletrônico, na forma definida pela Lei de Acesso à Informação, assim como nota de empenho, nota fiscal, liquidação e pagamento, esclarecendo, ainda, se a verba utilizada é estadual, federal ou municipal. O descumprimento pode acarretar em multa de R$ 10 mil por dia.

A decisão também obriga o governo a disponibilizar link específico com informações sobre despesas, detalhando execução orçamentária e financeira, além de incluir banner nos sites institucionais do Governo do portal da transparência.

O juiz Magno Chagas entendeu que:

“não se mostra razoável a inércia para com a publicização de informações de tamanha importância (…)”

E notou:

“perigo de dano ou o risco ao direito vindicado, afinal, a má utilização das verbas públicas em momento tão difícil de nossa sociedade pode trazer consequências amargas à população”.

Na decisão, o juiz cita que o MPPA afirmou que a Auditoria Geral do Estado (AGE) “se encontra descumprindo” a obrigação, prevista em lei, da publicação das informações e que o Estado não teria “se inclinado a prestar informações solicitadas”, o que teria motivado a ação.

A transparência nos gastos do governo já havia sido cobrada anteriormente. Em um dos casos de suspeitas de superfaturamento, o MPPA investiga compra de kits com suco e salgado a R$19 cada feita pela Sespa.

O governo chegou a montar uma comissão de verificação de preços de itens adquiridos para o combate à Covid-19. No dia 25 de abril, o Ministério Público Federal (MPF) comunicou a saída, alegando “falta transparência na divulgação do uso dos recursos”.

No início de abril, o Pará chegou a ser considerado o estado com menos transparência em relação a dados sobre Covid-19.

Por:Por Taymã Carneiro, G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...