Justiça nega liberdade a preso em operação que apreendeu 506 kg de cocaína em Santarém

Droga estava escondida entre a estrutura de madeira da embarcação e foi levada à delegacia da PF em Santarém — Foto: Divulgação/Polícia Federal de Santarém

Rodrigo Nascimento dos Santos foi preso no início de maio em operação da PF e Guarda Portuária. Droga era transportada em uma embarcação.

A Justiça negou o pedido de liberdade de um dos presos na operação da Polícia Federal e Guarda Portuária que resultou na apreensão de 506 kg de cocaína refinada, em Santarém, no oeste do Pará. A decisão foi tomada durante a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) de segunda-feira (24).

Rodrigo Nascimento dos Santos foi preso no dia 4 de maio deste ano por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes. A defesa de Rodrigo alegou a falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão.

O relator da ação pena, desembargador Milton Nobre, destacou que a medida preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução penal. A defesa alegou ainda a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a apresentação da denúncia, ressaltando o relator que não há qualquer constrangimento no processo.

Conforme o processo, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, Rodrigo seria integrante de uma organização criminosa que pratica o tráfico de drogas em larga escala. A carga de 506 kg de cocaína que estava sendo transportada na embarcação BM Boto Tucuxi, que estaria fazendo o trajeto Manaus-Belém pela Rota do Solimões, foi apreendida pela Polícia. Outras pessoas também foram presas na operação.

As investigações constataram que a quadrilha era especializada em fazer transporte de drogas. Eles possuíam um complexo esquema de logística que envolvia aviões, vários veículos e embarcações, e ainda são suspeitos de envolvimento em outros crimes do mesmo tipo.

Por G1 Santarém — Pará

