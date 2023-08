Via Brasil BR-163 e DNIT-Medida pioneira facilita o escoamento de grãos do Mato Grosso para os portos do Pará.

Via Brasil BR-163 e DNIT somam esforços para que transporte das safras seja realizado, a partir deste mês, também no período noturno. – (Foto: Divulgação Via Brasil BR 163)

Medida pioneira facilita o escoamento de grãos do Mato Grosso para os portos do Arco Norte, no Pará.

Produtores de grãos do Mato Grosso podem contar, a partir desse mês, com uma nova vantagem estratégica escoamento das safras. A Via Brasil BR-163 articulou, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a liberação da autorização para tráfego de veículos articulados no período entre o pôr-do-sol e o amanhecer.

Esses veículos articulados, entre eles os mais conhecidos as “carretas 9 eixos”, poderão solicitar, a partir do final deste mês, autorização para transitar à noite, o que antes era proibido pela legislação. Com a autorização, a expectativa é de redução de custo para produtores e, ao mesmo tempo, aumento da competividade dos portos Arco Norte, localizados no Pará.

“Há diversos benefícios significativos para transportadores e a sociedade. Para transportadores, nesse horário não há previsão de obras com interdição de faixas, portanto, os motoristas têm pista livre para realizar mais viagens durante o mês”, destaca Ricardo Barra, diretor-presidente da Via Brasil BR-163. “As cidades ao longo do trecho vão ganhar mais dinamismo econômico, com maior geração de empregos e tributos para que as prefeituras possam reinvestir em prioridades locais, como saúde, educação, entre outras áreas”, arremata.

Para circular no período noturno, os transportadores interessados deverão solicitar, a partir de 20 de agosto, autorização específica ao DNIT, procedimento que estará vigente para esse tipo de atividade até o final de agosto. Mais informações podem ser obtidas nesse link. A concessionária instalou placas de alertas em todo o trajeto da concessão.

