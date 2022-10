Ladrão morre esmagado durante furto de peças de carro em SP

(Foto:Reprodução) – Vez ou outra, as redes sociais são invadidas com notícias sobre assaltos e roubos, muitas vezes com as situações terminando de forma trágica. Uma situação assim foi registrada da última quarta-feira (28), no bairro Americanópolis, zona sul de São Paulo.

Um criminoso morreu esmagado por causa de uma ferramenta chamada macaco hidráulico, durante uma tentativa de furto de peças de carro. O caso ocorreu durante a madrugada, na rua Manoel Rodrigues Mexelhão, no bairro Americanópolis, por volta das 4h50.

De acordo com a Polícia Militar, a ferramenta arrebentou e o veículo caiu em cima dele. O óbito do suspeito foi constatado ainda no local da ocorrência.

O caso foi registrado no 98° DP (Cidade Dutra). (Com informações do DOL).

