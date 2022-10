Justiça condena a 107 anos de prisão primo que matou família inteira no Pará

(Foto:Reprodução) – O réu, identificado como Adriano Fernandes dos Santos Costa, 24 anos, foi condenado, na quarta-feira (28), pelo assassinato de uma família inteira, no interior da Fazenda Resende, localizada na Vila Paraíso, na zona rural de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará.

As vítimas foram Antônio Gonçalves de Sousa, 41 anos, sua esposa Sandra Rosa Sales Silva, 37 anos, Charles da Silva Sousa, 18 anos, e Catielle Silva Sousa, 16 anos. A chacina praticada por Adriano Costa ocorreu, no dia 13 de junho de 2018. O assassino era primo de Sandra Sales e era tratado como filho pelo casal.

De acordo com os autos, depois de matar Antônio Sousa, Sandra Sales e Catielle Sousa, utilizando uma espingarda, Adriano Costa ocultou os três corpos no interior de uma castanheira oca e aguardou até que o filho mais velho do casal, Charles Sousa, chegasse da escola, às 18 horas.

Ao perguntar por seus pais, Charles Sousa obteve de Adriano Costa a resposta: “Matei todos eles. Quer ver?” O bandido levou o jovem até a árvore oca e após mostrar os corpos deu ordem para que o rapaz corresse na direção de um curral, mas o assassino matou o estudante a tiros. O homicida alegou que matou a família por vingança.

Os detalhes da ação criminosa foram detalhados pelo réu durante o interrogatório policial. Já em plenário, assistido pela Defensoria Pública, Adriano Costa confirmou a autoria dos delitos, mas se absteve de responder a qualquer pergunta durante o julgamento. O elemento foi preso, no dia 15 de junho de 2018.

O monstro foi declarado culpado, recebendo a sentença de 107 anos de prisão pelo cometimento de 4 crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil, e três crimes de ocultação de cadáver. O criminoso deverá cumprir sua pena no Centro Penitenciário Agrícola Mariano Antunes (Crama) em Marabá. Na época, a chacina deixou chocada a população de São Geraldo do Araguaia. (Com informações do Portal Debate, com Blog Luiz Pereira).

Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022

