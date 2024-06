Ladrões furtam transformadores na área rural do município de Novo Progresso

A imagem mostra o poste sem o transformador (Foto:Jornal Folha do Progresso) –

Uma prática que está se tornando cada vez mais comum e que vem preocupando moradores do meio rural em diversas regiões da cidade de Novo Progresso-PA, são os furtos de transformadores.

Conforme relatos de moradores para reportagem do Jornal Folha do Progresso, os casos de furto de transformador vem ocorrendo com frequência, os criminosos agem na noite e não perdoam até o transformador do posto de saúde da comunidade São José foi furtado. Nos últimos dias ao menos cinco transformadores entre as comunidades São José e Santo Antônio (distante 60 km de Novo Progresso) foram furtados. Na semana passada , foi registrado o furto de transformadores de energia elétrica em uma propriedade rural nas proximidades da comunidade Santo Antônio, o produtor rural notou falta de energia e constatou o furto do transformador que estava em frente a propriedade. O proprietário registrou uma ocorrência e espera que as investigações cheguem aos malfeitores.

Na região, os moradores pedem mais patrulhamento por parte da Polícia Militar.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2024/05:31:37

