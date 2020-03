Convid-19 – Prefeitura suspende decreto municipal e libera funcionamento do comércio em Novo Progresso

O Prefeito Ubiraci Soares (PL) de Novo Progresso , suspendeu, nessa segunda-feira (30), a parte do Decreto Municipal 016/2020 , que restringe o horário de funcionamento do comercio diante da epidemia do Convid-19.

Com o decreto libera o funcionamento do comercio, as demais medidas como o funcionamento de casas noturnas, congêneres e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas e a permanência de pessoas em , além da reabertura de academia e similares é mantida inclusive sobre a disposição de filas e limitação de pessoas no interior dos estabelecimentos.

Leia Também:Polícia Civil publica portaria que suspende o licenciamento para eventos no Pará

O decreto anterior do município defendiam uma série de restrições à aglomeração de pessoas, entretanto, após o decreto estadual assinado pelo governador Helder Barbalho, a prefeitura decidiu flexibilizar algumas medidas, seguindo com a liberação do comércio.

Indignação

Empresários, donos de bares e lanchonetes , manifestaram a indignação nas redes sociais por não poderem voltar a trabalhara. Segundo eles os prejuízos estão se acumulando , o setor não tem apoio do governo -as contas não param – sem faturamento as dificuldades aumentam. O setor enfrenta paralisação desde o inicio do decreto do Governador Helder Barbalho no inicio de março.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...