Ladrões rendem proprietários e levam R$ 60 mil em joias

Fachada do estabelecimento que foi assaltado em Sidrolândia (Foto: Reprodução/Google Maps)

Os autores fugiram de motocicleta e ainda não foram identificados

Dois indivíduos armados renderam os proprietários da joalheria Casa das Alianças, localizada na Avenida Dorvalino dos Santos, no centro de Sidrolândia, a 71 km da Capital, nesta quinta-feira (22). Durante o assalto, os suspeitos levaram uma quantia estimada em R$ 60 mil em joias. Até o momento, os assaltantes não foram identificados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um dos assaltantes estava portando um revólver calibre 32. Enquanto um dos criminosos mantinha o casal de comerciantes amarrado sob a mira da arma, o outro recolhia todas as peças das prateleiras e armários, colocando-as em uma mochila.

No total, foram roubadas 40 correntes, 20 pulseiras folheadas a ouro e um tablete contendo 50 pares de alianças, além de dois celulares pertencentes às vítimas.

A polícia foi acionada para atender à ocorrência e realizar a perícia no local do crime. No entanto, até o momento, os suspeitos não foram identificados. Segundo o boletim de ocorrência, as câmeras de segurança do estabelecimento não estavam funcionando no momento do assalto.

Uma das vítimas, de 63 anos, descreveu os assaltantes como indivíduos morenos, magros, de altura mediana, vestindo shorts nas cores azul e vermelho, chinelos e portando mochilas nas costas. A vítima também relatou aos policiais que não visualizou a motocicleta, pois os autores amarraram ele e sua esposa durante o roubo.

Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

