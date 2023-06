Câmera flagra professor sendo agredido com socos na porta de casa por assessor do prefeito de Tailândia, no Pará

Professor é agredido com socos na porta de casa por assessor do prefeito de Tailândia, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Prefeitura nega que agressor faça parte do quadro da prefeitura, mas afirmou que ele faz trabalhos como freelancer.

Um professor foi agredido com tapas, socos e empurrões por um assessor do Prefeito Macarrão (MDB) de Tailândia, no nordeste do Pará. O caso foi na quarta-feira (21).

As imagens mostram que a vítima estava na residência onde mora quando recebeu a visita do homem, que partiu para agressões físicas assim que foi atendido. Depois disso, a vítima foi socorrida por um vizinho.

Além de ser professor, a vítima também é ligada ao Sindicato de Educação do município, que está em greve há cerca de um mês, por falta de negociação com a prefeitura. O impasse teria sido, segundo testemunhas, o motivo para as agressões terem sido cometidas pelo assessor Felipe de Souza Biano.

Nas redes sociais, o professor expôs as lesões que sofreu, mostrando o rosto sangrando e escoriações pelo corpo. Ele convocou outros colegas da categoria a irem até a delegacia para prestar apoio durante a realização do boletim de ocorrência contra o funcionário público.

Uma outra professora se posicionou nas redes sociais com uma nota de solidariedade ao colega de trabalho, dizendo: “A violência é também uma violência contra cada trabalhador e trabalhadora deste município, que sofre com assédio no trabalho, nas ruas, nas escolas, em casa e nos espaços de enfrentamento contra qualquer tipo de opressão”, declarou.

O assessor do prefeito também se posicionou nas redes sociais afirmando que as agressões não foram motivadas por questões políticas, mas sim por um desentendimento pessoal que os dois já haviam tido no passado, por causa de uma ex-namorada e uma rinha de galos.

“Fui tirar satisfação com ele outro dia, na própria escola onde ele trabalhava e ele me empurrou, na ocasião dei um soco na costela dele. Já tenho um histórico antigo por outros erros passados, mas to disposto a assumir tudo e se necessário vou pra cadeia!”, declarou o agressor Felipe de Souza Biano.

Em nota, a Prefeitura de Tailândia disse que a pessoa envolvida na agressão “não faz parte do quadro da prefeitura”, mas “mesmo faz trabalho de freelancer, divulgando aleatoriamente notícias do município e que a Prefeitura não se envolve em questões de cunho pessoal”.

“O prefeito Macarrão e membros da prefeitura são contra qualquer tipo de violência e que as autoridades civis de segurança pública apurem o fato e puna quem tiver de ser punido”, conclui.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de Tailândia e que os envolvidos estão sendo ouvidos.

Fonte:g1 Párá — Belém

