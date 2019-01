Las Vegas: 18 armas e explosivos encontrados na casa do atirador

As autoridades americanas encontraram 18 armas, explosivos e muita munição extra na casa do atirador Stephen Paddock, que matou 59 pessoas em um ataque em Las Vegas neste domingo. A polícia já havia apreendido mais de uma dezena de armas de fogo no quarto de hotel de onde o aposentado de 64 anos executou o massacre.

Segundo o xerife Joe Lombardo, os armamentos e explosivos foram encontrados durante uma busca na casa de Paddock, em Mesquite, no Estado de Nevada. Equipamentos eletrônicos também foram apreendidos para análise dos investigadores. No carro do agressor, as autoridades encontraram nitrato de amônia, um composto químico muito utilizado para a fabricação de bombas à base de fertilizantes.

A polícia também recolheu 23 armas no quarto reservado pelo atirador no hotel Mandalay Bay. Segundo o jornal Wall Street Journal, haviam rifles automáticos e modelos de armas AR-15s e AK-47s, que podem disparar mais de 600 tiros por minuto. Grandes quantidades de munição também foram encontradas.

A polícia americana ainda não revelou detalhes ou confirmou as informações divulgadas pela imprensa sobre o tipo de armamento usado por Stephen Paddock. Mas, segundo análises de especialistas baseadas na velocidade dos disparos ouvidos nos vídeos divulgados nas redes sociais, o atirador provavelmente utilizou armas automáticas ou semiautomáticas com um dispositivo extra acoplado, que permite o lançamento de mais balas por minuto.

De acordo com Lombardo, as equipes de segurança americanas também devem fazer buscas em outra casa na região norte de Nevada. O xerife não deu detalhes sobre quem mora no local, porém afirmou que equipes da SWAT, unidade de polícia altamente especializada, já estão preparadas para invadir a residência.

O ataque

Cerca de 22.000 pessoas assistiam a um show no festival de música country Route 91 Harvest quando Paddock abriu fogo de um quarto no 32º andar do hotel Mandalay Bay. Os tiros cruzaram a Las Vegas Strip, onde ficam os mais célebres hotéis e cassinos de Las Vegas, até o local do evento. Segundo as autoridades americanas, 59 pessoas morreram e outras 527 ficaram feridas.

Paddock se matou antes de a polícia entrar no quarto de onde ele estava atirando, afirmou o chefe de polícia do condado Clark, Joseph Lombardo, a repórteres. O homem branco de 64 anos morava em uma comunidade de aposentados em Mesquite, Nevada.

O grupo militante Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo massacre, mas as autoridades americanas expressaram ceticismo em relação à declaração. Segundo o FBI, tudo indica que Paddock não tinha nenhum vínculo com grupos terroristas internacionais.

O irmão do atirador, Eric Paddock, também desmentiu o comunicado do EI e afirmou que Stephen não tinha afiliações políticas ou religiosas. Em entrevistas à imprensa, Eric disse que o irmão “era um cara normal” e que “algo deve ter acontecido, ele surtou ou algo do tipo”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que as bandeiras americanas sejam colocadas a meio mastro, em uma demonstração nacional de luto, e disse que visitará Las Vegas na quarta-feira. “Foi um ato de pura maldade”, disse Trump em um pronunciamento na Casa Branca.

