Oito pessoas são assassinadas em três casas nos EUA; polícia busca suspeito

A investigação aponta que as vítimas que foram encontradas mortas nesta segunda-feira eram de uma mesma família.

Oito pessoas foram encontradas mortas com marcas de tiros em três locais do estado de Illinois, nos Estados Unidos, entre o último domingo (21) e esta segunda-feira (22). A polícia realiza buscas pelo suspeito, considerado “armado e perigoso”. A investigação aponta que as vítimas que foram encontradas mortas nesta segunda-feira eram de uma mesma família.

Especialistas do FBI em recuperação de fugitivos chegaram à cidade para colaborar na busca do suspeito. Segundo as autoridades dos Estados Unidos, uma pessoa foi encontrada morta foi descoberta no domingo em uma residência no condado de Will. No dia seguinte, outras sete vítimas fatais foram encontradas em duas casas localizadas em Joliet.

Informações iniciais apontam Romeo Nance, de 23 anos, como o autor dos assassinatos. Há suspeitas de que ele também esteja ligado a outro tiroteio ocorrido em Joliet no domingo, que deixou um homem ferido.

“Sou policial há 29 anos, e esta é provavelmente a pior cena de crime à qual já estive associado”, afirmou o chefe de polícia de Joliet, William Evans.Questionado se as vítimas eram familiares do suspeito, o policial respondeu apenas que Nance as conhecia.

