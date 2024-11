Lavrador tenta matar a nora com golpe de podão, mas acerta a cabeça da neta de 9 anos que tentou defender a mãe, diz polícia

Menina de 9 anos e agredida com golpe de podão pelo avô, em Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Ele discutia com a mãe da criança e tentava atingir a mulher. Homem também agrediu a companheira.

Um lavrador de 61 anos foi preso depois de atingir a cabeça da neta de 9 anos com um podão (espécie de foice de cabo curto) ao tentar acertar a mãe da menina, em Vianópolis, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito havia discutido com a nora, e a criança entrou na frente do avô para evitar que a mãe fosse agredida.

O caso aconteceu no povoado de São Sebastião da Garganta, na sexta-feira (22), informou a PM. A menina foi socorrida por familiares e levada ao hospital. De acordo com a polícia, a menina foi conduzida ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados. Por isso, não foi possível atualizar o estado de saúde da criança. O g1 não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.

A PM informou que, ao chegar ao local, soube que o homem também agrediu a companheira, instantes depois de atingir a criança.

“O autor foi localizado e preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra esposa (Maria da Penha) e homicídio tentado qualificado com aumento de pena em relação a criança”, diz texto divulgado pela PM.

De acordo com o delegado Leonardo Sanches, o idoso continua preso. “A companheira, a nora e a criança são vítimas e pediram medida protetiva [contra o lavrador]”, informou o delegado.

Fonte: Por Gilmara Roberto, g1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2024/14:16:13

