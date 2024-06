Ator de ‘Piratas do Caribe’ morre após ser atacado por tubarão no Havaí

Tamayo Perry em ‘Piratas do Caribe’ (Disney/Reprodução)

Tamayo Perry também atuou em “As Panteras Detonando” e nas séries “Lost” e “Hawaii Five-0”

O ator e surfista Tamayo Perry, conhecido por suas participações em diversos filmes e séries de Hollywood, faleceu após um ataque de tubarão no Havaí, nos Estados Unidos. O episódio trágico ocorreu neste sábado, 22, mas só foi divulgado neste domingo, 23.

Fora das telas, Perry, de 49 anos, era um surfista profissional de renome, tendo conquistado competições internacionais. Durante sua carreira, atuou em filmes como “Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas” e “As Panteras Detonando”, além de participar das séries “Lost” e “Hawaii Five-0”.

Segundo as autoridades, Perry estava surfando na ilha de Oahu quando foi atacado por um tubarão. Socorristas foram chamados e o levaram até a praia, mas ele não resistiu aos ferimentos.

“Tamayo era um homem lendário da água e muito respeitado”, declarou prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi. Ele descreveu a morte de Perry como “uma perda trágica”.

Desde 2016, Perry trabalhava como socorrista para a Agência de Segurança Oceânica de Honolulu. Kurt Lager, diretor da agência, declarou que Perry era querido por todos.

“Ele era muito conhecido na costa norte. É um surfista profissional conhecido em todo o mundo. A personalidade de Tamayo era contagiosa, e por mais que a gente o amasse, ele amava todo mundo ainda mais”.

Fonte: Exame

